ਛੱਠ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂਡਵ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਠ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ।
Published : October 28, 2025 at 7:51 PM IST
ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਠ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਖਗੜੀਆ, ਨਾਲੰਦਾ, ਪੂਰਨੀਆ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਪਟਨਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 3 ਦੀ ਮੌਤ
ਛੱਠ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਅਰਘਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੱਠ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਰਘਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਜਾਮੁਨੀਚਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੱਠ ਭਗਤ ਅਰਘਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾੜ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਖਗੜੀਆ ਵਿੱਚ 6 ਦੀ ਮੌਤ
ਖਗੜੀਆ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਖਗੜੀਆ ਦੇ ਰਾਸੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਨਸੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁੱਚਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਨੰਦਿਨੀ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਉਹ ਘਾਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਨਹਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਨਾਲੰਦਾ ਵਿੱਚ 7 ਮੌਤਾਂ
ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਠ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਨੌਸਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨੀਯਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਿੰਦੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 10 ਸਾਲਾ ਕੁਮਾਰ ਸਾਵੰਤ, ਬਲਵਾਚਕ ਛਠ ਘਾਟ 'ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਨਾਲੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਲਵ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੁਨੈਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਣੇ ਨਦੀ ਛਠ ਘਾਟ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਲਾਪਤਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਦੇ 14 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੰਭੂ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੂਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੂਰਨੀਆ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਤਮਾ ਟੋਲੀ ਛਠ ਪੋਖਰ ਘਾਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰਘਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਤਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਰਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਪੂਰਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੂਰਨੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ।
"ਛੱਠ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਛੱਠ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।" - ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਪੂਰਨੀਆ
ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਛੱਠ ਘਾਟ 'ਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਮਾਈਲਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।