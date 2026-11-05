ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਢੇਰੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, CM ਨੇ AE ਅਤੇ JE ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਵੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ।
Published : November 5, 2026 at 3:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਵੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਪਵਲਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 10:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਗਲੀ ਸੱਤਾਰਾ ਵਿੱਚ, ਚਾਵੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ।ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਟਰ ਟੈਂਡਰ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਬਾਊਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
A three-storey building under construction collapsed in the Paiwalan area near Chawri Bazaar on Thursday morning. The incident was reported at around 10:15 am from Gali Sattara, Sheesh Mahal, opposite Chawri Bazaar Metro Station. Some people are feared to be trapped inside the collapsed structure. Six emergency units, including three water tenders, a water bowser, a quick response vehicle and an incident response team, were deployed. Senior officers are at the site. More details are awaited: DFS— IANS (@ians_india) November 5, 2026
ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ 9 ਜਾਂ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲਿੰਟਲ (ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ।"
CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ AE ਅਤੇ JE ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚਾਵਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ। ਐਮਸੀਡੀ, ਡੀਡੀਐਮਏ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਏਈ ਅਤੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੀਮਾਂ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।"
ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ
ਆਪ ਨੇਤਾ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਵੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ/ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ: ਭਾਰਦਵਾਜ
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ (ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰਡ, ਜੀਕੇ2 ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿੰਮ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
5-6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਫੀਆ ਮਾਹੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
1. ਹਰਸ਼ ਵਿਹਾਰ (25 ਅਕਤੂਬਰ, 2026): ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਗਾਰਡਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 60 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 33 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
2. ਸੀਮਾਪੁਰੀ (7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026): ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਆਏ 4.9 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
3. ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ (6 ਸਤੰਬਰ, 2026): ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ (ਪੀਜੀ) ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਢਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।