ਦੁਬਈ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਤੇਜਸ ਏਅਰ ਕ੍ਰਾਫਟ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੁਬਈ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇਜਸ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : November 21, 2025 at 5:43 PM IST
ਦੁਬਈ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਬਈ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੇਜਸ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਚਏਐਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਣਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
An IAF Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at the Dubai Air Show today. The pilot sustained fatal injuries in the accident. Indian Air Force deeply regrets the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief. A court of… https://t.co/vDvSuwvdOf pic.twitter.com/B7FG0CxgIp— ANI (@ANI) November 21, 2025
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਈਏਐਫ ਤੇਜਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਖਲੀਜ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੰਦ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟ ਨੇ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ।"
VIDEO | Dubai: A Tejas fighter jet taking part in the Dubai Air Show nosedived during an aerial display and crashed this afternoon. The HAL-manufactured aircraft went down around 02:10 pm local time while performing manoeuvres in front of a large audience. An official statement… pic.twitter.com/9MfLJgYeen— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।" ਗਲਫ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਤੇਜਸ?
ਤੇਜਸ ਇੱਕ 4.5-ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਹਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇਜਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਸੀਟ ਲੜਾਕੂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੋ-ਸੀਟ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੰਸਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। HAL ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸੰਸਕਰਣ, LCA Mk1A ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
An Indian HAL Tejas plane crashed during a demonstration flight at the Dubai Air Show. It wasn’t immediately clear if the pilot ejected. https://t.co/70vty6BTEB— The Associated Press (@AP) November 21, 2025
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AESA ਰਾਡਾਰ, ਰਾਡਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੈਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਸੂਟ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਾ ਜਨਰੇਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਡੀਓ ਅਲਟੀਮੀਟਰ, ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।