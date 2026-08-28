ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 8.35% ਵਧੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ 14.33% ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰਨਲ ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ।
Published : August 28, 2026 at 8:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oral Health The Lancet Report: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮੁੱਖ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰਨਲ ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 8.35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3.62 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3.73 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 8.35% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਰ (ਓਰੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਲੈਫਟਸ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 2.25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GOHAP) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 10% ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3.34% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 9.09% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 9.51% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 14.86% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 3.07% ਦਾ ਵਾਧਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੜਨ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3.07% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 3.62 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3.73 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.68% ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.56% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ
2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.56% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 533 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 509 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 11.67%, ਮੱਧ ਯੂਰਪ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 7.06%, ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 4.6%, ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਵਿੱਚ 4.24%। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.79% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਦੰਦ ਸੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.78% ਦਾ ਵਾਧਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੰਦ ਸੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.78% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2.26 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 11.07%, ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 5.92%, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਆਦਿ) ਵਿੱਚ 2.65% ਅਤੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2.06% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਪਾਇਓਰੀਆ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿੱਚ, 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2019 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪਾਇਓਰੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.03 ਬਿਲੀਅਨ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1.09 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 336 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 373 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ।
ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅਲਸਰ, ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 4.56% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 1,860 ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਯਤਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 9.8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 9.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 24.3% ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 15.4% ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
2030 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ
ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10% ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਬਰਡਨ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਹੈ?
ਦ ਗਲੋਬਲ ਬਰਡਨ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ 2023 ਇੱਕ ਖੋਜ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 167 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰਨਲ, ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
2030 ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੜਨ ਜਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਲੋਬਲ ਆਬਾਦੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
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