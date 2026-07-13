ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ IED ਧਮਾਕਾ; ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਈਡੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : July 13, 2026 at 8:07 PM IST
ਗੁਹਾਟੀ/ਦੀਮਾਪੁਰ/ਤੇਜਪੁਰ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਦੀਮਾਪੁਰ ਨੇੜੇ ਸੁਖੋਵੀ-ਚੂਮੂਕੇਡੀਮਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਆਈਈਡੀ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦਾ ਵਾਹਨ ਚੁਮੂਕੇਡੀਮਾ ਅਤੇ ਦੀਮਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਲੋਂਗੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ।
A suspected IED blast has been reported near Sukhovi on Assam Rifles vehicles. One fatality and four injuries have been reported. The operation is in progress. Further details are awaited: Defence PRO, Kohima and Imphal pic.twitter.com/cv8T2T80m2— IANS (@ians_india) July 13, 2026
ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜ਼ਖਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪੀਆਰਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਖੁਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਆਈਈਡੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।