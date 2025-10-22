ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਕੇ 12 ਮਿੰਟ 23 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ, ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਕੇ 12 ਮਿੰਟ 23 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ, ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 'ਗਾਂਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆ' ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼' ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
Published : October 22, 2025 at 5:44 PM IST
ਦਾਵਣਗੇਰੇ (ਕਰਨਾਟਕ): ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦਾਵਣਗੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ "ਗਾਂਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆ" ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਗੌਡੂ ਐਨ. ਨੇ 12 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 23 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
"27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪੜ੍ਹੇ, ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਗੇਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੂਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਗੰਧ ਅਤੇ ਛੂਹ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ
ਕੀ ਹੈ 'ਗਾਂਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆ'?
'ਗਾਂਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆ' ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ "ਤੀਜੀ ਅੱਖ" ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਸੂਖਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਵਿਦਿਆਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਪ੍ਰਭਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਰੁਦਰੱਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦਾਵਣਗੇਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
"ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਧ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ 12 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 23 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਨਿਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ
ਮੰਜੂਨਾਥ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਚੰਦਰਪ੍ਰਭਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ, ਵਿਦਿਆਰੰਭਾ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਮੰਜੂਨਾਥ ਪੂਜਾਰ ਗੁਰੂਜੀ ਤੋਂ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਦ ਥਰਡ (ਗਾਂਧਾਰ ਵਿਦਿਆ) ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।