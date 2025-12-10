ETV Bharat / bharat

ਬਰਾਤ ਦੀਆਂ 7 ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਟਰਾਲਾ, ਸੋਗ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ।

ਬਰਾਤ ਦੀਆਂ 7 ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਟਰਾਲਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 10, 2025 at 9:41 PM IST

ਹਰਿਆਣਾ/ਕਰਨਾਲ: ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰੌਂਡਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 44 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਸੱਤ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਹਨ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਮੱਚ ਗਿਆ।

ਬਰਾਤ ਦੀਆਂ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਟਰਾਲਾ (Etv Bharat)

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤੀ ਜ਼ਖਮੀ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ (Etv Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ (Etv Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਡ ਰਾਸੀਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਪਲਹੇਰੀ (ਪਾਣੀਪਤ) ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰਾਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਖਿੰਡ ਗਏ।

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ (Etv Bharat)

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ?

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਕਾਦਿਰ, ਗੋਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੜਿਆ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਝਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ (Etv Bharat)

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NH-44 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਲੇਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ SHO ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਗ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ (Etv Bharat)

KARNAL ACCIDENT
ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ
ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ
