ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ 'ਲਿਵਿੰਗ ਪਾਟਨਰ', ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਟੁਕੜੇ, ਫਿਰ ਲਾਈ ਅੱਗ

ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ 'ਲਿਵਿੰਗ ਪਾਟਨਰ', ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਟੁਕੜੇ, ਫਿਰ ਲਾਈ ਅੱਗ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Published : January 18, 2026 at 4:08 PM IST
ਝਾਂਸੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਝਾਂਸੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਪਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਟੋ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਨਰਵਾ ਸਕੁਏਅਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਡੱਬਾ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ 112 ਡਾਇਲ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਲਾ ਡੱਬਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਮੀ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ (62) ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ 32 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਈ ਸਿਪਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਹਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਨਗਰ ਤੋਂ ਮਿਨਰਵਾ ਸਕੁਏਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਟੋ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਨਰਵਾ ਸਕੁਏਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਟੋ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਿਨਰਵਾ ਸਕੁਏਅਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁਆਹ ਮਿਲੀ। ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਪਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਬ੍ਰਹਮਨਗਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੀਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਗੀਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਪਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਤਿਨ ਪਰਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 16-17 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਆਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ 17-18 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਟੋ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ।
ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀਐਨਏ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਪਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।