ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਚੂਨਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ।

CAR OVERTAKING DISPUTE IN DEHRADUN
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 30, 2026 at 9:25 PM IST

ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹਿੰਸਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਸੂਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਾਲਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਝਗੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ: ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6:50 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਜੌਹਰੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ।

ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ: ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਲੱਬ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਸਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲੱਗੀ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਈ ਕੁੱਟ: ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਜੌਹਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਫਾਰਚੂਨਰ ਸਵਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਰਪੀਓ ਸਵਾਰ ਫਰਾਰ: ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

"ਜੋਹਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।" -ਪ੍ਰਮੇਂਦਰ ਡੋਵਾਲ, ਐਸਐਸਪੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ-

ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ: ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਡਿੱਗ ਪਏ।

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।

ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੜਕਿਆ ਗੁੱਸਾ : ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਡੋਬਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ।" ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਡੋਬਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

