ਭਾਰਤ ਯੂਰਪ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 1,600% ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 15.6% ਵਾਧਾ, ਫੌਜੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 62.66% ਵਾਧਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ।
Published : October 26, 2026 at 6:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (EB Prime Team) : India Defense Exports Record Levels : ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹38,424 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 1,600% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ (ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਮੋਰਟਾਰ, ਪ੍ਰੋਪੈਲੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 1,600% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ₹413 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹7,325 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 2020-21 ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ) ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹7,325 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੇਟਾ ਮਾਨੀਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ, ਮੋਰਟਾਰ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ₹7,325 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 1600% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2029 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2020-21 ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਮੋਰਟਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਲਗਭਗ ₹8,324 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਪੇਨ ₹3,320 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ।
ਪ੍ਰੋਪੇਲੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ
ਪ੍ਰੋਪੇਲੈਂਟ ਪਾਊਡਰ, ਭਾਵ, ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਜੋ ਸ਼ੈੱਲ, ਰਾਕੇਟ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2022-23 ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹911 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਲੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ₹883 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਲੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2025-26 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ ₹427 ਕਰੋੜ (4.27 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਭਗ ₹332 ਕਰੋੜ (3.32 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
13 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 75%, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ, ਮੋਰਟਾਰ, ਪ੍ਰੋਪੇਲੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਦੇ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਸਰਬੀਆ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਬਾਰੂਦ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 42% ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ 9.8% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ 6.8% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ₹38,424 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ₹38,424 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 3.6 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 62.66% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਕੈਲੀਬਰ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ₹1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਟੈਂਕ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ₹1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ₹1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ 15.6% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 840 ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17,000 ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ MSME ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਵਧੀ?
ਨਾਟੋ (ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 10% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 8.2% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3.1 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ
ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 2013-14 ਵਿੱਚ ₹2.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹7.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 3.1 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ₹17,353 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ₹21,071 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ
ਗਲੋਬਲਫਾਇਰਪਾਵਰ ਦੀ 2026 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਟਲੀ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਮਾਡਰਨ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਰਸ਼ਿਪਸ ਦੀ 2026 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕੋਲ 1.431 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਗਰਮ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਗਲੋਬਲਫਾਇਰਪਾਵਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 3,913 ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 5,870 ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 4,895 ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 2,183 ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 13,032 ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।