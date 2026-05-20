11,000 ਵੋਲਟ ਦੀ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਕਰਵਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਟਿਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Published : May 20, 2026 at 2:51 PM IST
ਟਿਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਟਿਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕਲਾਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਓਂ-ਨੌਗਾਓਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 11,000-ਵੋਲਟ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਅਨੁਪਮਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।
ਪਾਇਲਟ ਅਨੁਪਮਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਕਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੰਬਾ-ਅਰਾਕੋਟ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 9:30 ਵਜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰੋਟਰ ਅਚਾਨਕ 11,000-ਵੋਲਟ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ।
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪਾਇਲਟ ਅਨੁਪਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਉਲਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਤਿਆਓ-ਸਕਲਾਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਟੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਛੇ ਯਾਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਚੰਬਾ-ਸੱਤਿਆਓ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਇਲਟ ਅਨੁਪਮਾ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਰਾਜ ਸੂਰੀ, ਭੂਮੀ ਸੂਰੀ, ਪਾਰਥ ਸੂਰੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਧਨੌਲਟੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਟਲ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਆਓ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।'