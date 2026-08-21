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ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

5 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਐਸ. ਅਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

TIRUNELVELI PREACHER DEATH SENTENCE
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 21, 2026 at 2:31 PM IST

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ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ): ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੋਕਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਐਸ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨੇਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਵਰਾਕੁਲਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ (ਪਾਦਰੀ) ਅਬ੍ਰਾਹਮ (ਉਮਰ 47) ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਨੇਲਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੋਕਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਦਰੀ ਅਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੇਲਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੋਕਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਬਰਾਹਿਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਬਰਾਹਿਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (20 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਅਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੁੱਲ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਾਦਰੀ ਅਬਰਾਹਿਮ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ, ਪਾਦਰੀ ਅਬਰਾਹਿਮ ਅਚਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੇਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

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TAGGED:

SEXUAL ASSAULT
NELLAI POCSO SPECIAL COURT
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TIRUNELVELI PREACHER DEATH SENTENCE

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