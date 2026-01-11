ETV Bharat / bharat

ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਘੜਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਘੜਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 11, 2026 at 2:58 PM IST

ਗੜਗ (ਕਰਨਾਟਕ): ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਮਕ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੜਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੀਂਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੜਗ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਲੱਕੁੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸਤੂਰਵਾ ਰਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਜਵਲ ਰਿੱਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੁੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ।

ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਂਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਚੇਨਾਂ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਵਲ ਰਿੱਤੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਐਸਪੀ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਗੜਗ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੋਹਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਧੀਨ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਵਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।" ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ?

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਰੂਗੇਸ਼ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਸਤੂਰਵਾ ਰਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰਿੱਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੁੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 470 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ

ਲੱਕਕੁੰਡੀ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਚਾਲੂਕਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰਾਂ, ਪੌੜੀਆਂ, ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

