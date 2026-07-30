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NTA ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ NEET ਸਕੋਰ , 650 ਤੋਂ 135; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ NEET ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਭੌਤਿਕ OMR ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

NTA NEET SCORE CHANGE IN 24 HOUR
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 30, 2026 at 7:04 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 7:10 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ NEET ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ OMR ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ NEET 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ 650 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 135 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਭੌਤਿਕ OMR ਉੱਤਰ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ NTA ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ OMR ਸ਼ੀਟ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਭੌਤਿਕ OMR ਉੱਤਰ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ NEET 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ NEET 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 620 ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ NTA ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 650 ਅੰਕ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੌਗ ਇਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਕੋਰ 500 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 135 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

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Last Updated : July 30, 2026 at 7:10 PM IST

TAGGED:

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ NTA ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ
PETITION AGAINST NTA IN HIGH COURT
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ NEET ਸਕੋਰ ਕੇਸ
NTA NEET SCORE CHANGE IN 24 HOUR

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