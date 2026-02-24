Andaman: ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਸਾਰੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਪਵਨ ਹੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਭਗ 9:30 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ।
Published : February 24, 2026 at 3:57 PM IST
ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਮਾਇਆਬੰਦਰ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਹੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਰੈਸ਼-ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਅਤੇ ਮਾਇਆਬੰਦਰ ਨੇੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਪੁਰਮ (ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ) ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰੈਸ਼-ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ।"
ਪਵਨ ਹੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇੱਕ ਪਵਨ ਹੰਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਮਾਇਆਬੰਦਰ ਨੇੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਤੋਂ ਦੋ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।"
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਰਸ਼, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯਾਤਰੀ ਰਜੀਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾਸ, ਸਿਪਰਾ ਸਾਹਾ ਅਤੇ ਨੰਬੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਇਆਬੰਦਰ ਦੇ ਡਾ. ਆਰ.ਪੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।