ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ!
ਏਮਜ਼, ਦੇਵਘਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਫਲ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
Published : September 15, 2026 at 9:57 PM IST
ਦੇਵਘਰ (ਝਾਰਖੰਡ): ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਏਮਜ਼, ਦੇਵੀਪੁਰ, ਦੇਵਘਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਚੇਤੰਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਏਮਜ਼, ਦੇਵਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਵਿਮਲ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਚੰਦਰਮਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਨੇਹਾ ਭਾਰਤੀ, ਡਾ. ਗਿਰੀਸ਼ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੌਰਭ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਡਾ. ਵਿਮਲ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲਣ, ਸੰਵੇਦਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਜਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ
ਦੇਵਘਰ ਏਮਜ਼ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ
ਦੇਵਘਰ ਦੇ ਦੇਵੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਏਮਜ਼, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਵਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਭਾਗਲਪੁਰ, ਬਾਂਕਾ, ਜਮੂਈ, ਆਸਨਸੋਲ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਗਿਰੀਡੀਹ ਅਤੇ ਜਾਮਤਾਰਾ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਵਘਰ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।