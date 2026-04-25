7 ਵਜੇ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਿਆ, 12 ਵਜੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਬਲਾਸਟ
ਪੀੜਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Published : April 25, 2026 at 7:38 PM IST
ਨਵਾਦਾ (ਬਿਹਾਰ): ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਵਾਦਾ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤ ਨੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਵਾਦਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਲੀਗੰਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਨੈਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਟਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਸਕੂਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ
ਪੀੜਤ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਨਵਾਂ ਸਕੂਟਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।
3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ, ਸਪੀਕਰ, ਫਰਿੱਜ, ਪੱਖਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਹਾਦਸਾ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ
ਪੀੜਤ ਦੇ ਭਰਾ ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ।
"ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦੀ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਬੈਟਰੀ ਫਟ ਗਈ।" - ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ, ਪੀੜਤ ਦਾ ਭਰਾ
ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਬੂ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ।