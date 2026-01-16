ETV Bharat / bharat

ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਾਪ! ਸੱਤ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਗ

ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

BIHAR MYSTERIOUS INCIDENT
ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਾਪ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 16, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
ਬਿਹਾਰ/ਗਯਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗਯਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੱਤ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਗ

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗਯਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਘਾਟੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਚੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ।

BIHAR MYSTERIOUS INCIDENT
ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (Etv Bharat)

15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਧੂ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਖਨ ਮਿਸਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੜਬੀ ਦਿੱਤੀ।"

"ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ", ਲਖਨ ਮਿਸਤਰੀ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ

ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਅੱਗ

ਲਖਨ ਮਿਸਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੱਸਮਈ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਕਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੰਬਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

BIHAR MYSTERIOUS INCIDENT
ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (Etv Bharat)

ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਲਖਨ ਮਿਸਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।"

ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

BIHAR MYSTERIOUS INCIDENT
ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (Etv Bharat)

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਕਚੋਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

"ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" - ਸੰਤੋਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਕਚੋਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ

BIHAR MYSTERIOUS INCIDENT
SPONTANEOUS FIRE IN THE HOUSE
SADHU KA SHRAP
ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ
BIHAR MYSTERIOUS INCIDENT

