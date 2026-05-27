ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਤਾਂਡਵ, ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ
ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ।
Published : May 27, 2026 at 2:10 PM IST
ਸੋਲਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੱਗ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਸੌਲੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਭਾਰੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੀਡ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ
ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 7-8 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗੇਸ਼ੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁੱਕੇ ਪਾਈਨ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਾਈਨ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਾਰੂਦ ਵਾਂਗ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਅੱਗ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ।
ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਸੌਲੀ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਕੁਠਾੜ ਅਤੇ ਪਰਵਾਣੂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਭਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
"ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ 'ਤੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।" - ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਐਮ ਕਸੌਲੀ
ਇਸ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਹੌਲ
ਐਸਡੀਐਮ ਕਸੌਲੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ, ਵੀਆਈਪੀ ਖੇਤਰ ਜੰਗੇਸ਼ੂ ਮਾਨੋਂ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕਸੌਲੀ ਅੱਪਰ ਮਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਅਜੇ ਵੀ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੇਚ, ਅੰਜੀ, ਕੰਦਾਘਾਟ ਅਤੇ ਬਾਸਲ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਕਸੌਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸੌਲੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਥਾਰੂਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ, ਥਾਰੂਗੜ੍ਹ ਚਨਹੋਲ, ਬਧਿਆਰ, ਬੜੋਗ ਅਤੇ ਸਨਾਵਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਥਾਰੂਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਕਾਬੂ ਅੱਗ ਨੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੋਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੇ ਸਨਾਵਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।