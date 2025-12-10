ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੰਦਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ...
ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਹਲਦਵਾਨੀ, ਭੀਮਤਾਲ ਅਤੇ ਭਵਾਲੀ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
Published : December 10, 2025 at 2:02 PM IST
ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਨੈਨੀਤਾਲ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੱਲੀਟਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸਰਸਵਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੇੜਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ ਸੀ।
ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੰਦਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੱਗ
ਚਾਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਮੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀੜ ਦੀ ਲਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਭੜਕੀ ਅੱਗ
ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਮੱਲੀਟਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸਰਸਵਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੰਦਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਾ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਲਦਵਾਨੀ, ਭੀਮਤਾਲ ਅਤੇ ਭਵਾਲੀ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
ਸਕੂਲ ਪਾਈਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਅੱਗ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਭੜਕ ਉੱਠੀ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। -ਗੌਰਵ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ-
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਾਈਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ-
ਸਰਸਵਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਫ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਥਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਹਲਦਵਾਨੀ, ਭੀਮਤਾਲ ਅਤੇ ਭਵਾਲੀ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। -ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਖਾਲਿਕ, ਐਸਡੀਐਮ, ਨੈਨੀਤਾਲ-
ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ
ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਸਵਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੰਦਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 126 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।