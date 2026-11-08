ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 22 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
Published : November 8, 2026 at 8:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਗ ਨੰਗਲੀ ਸਕਰਾਵਤੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲਗਭਗ 4:21 ਵਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ
ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 4:21 ਵਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਟਰ ਟੈਂਡਰ, ਦੋ ਵਾਟਰ ਬਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੱਕ QRV ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:40 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਕ-4 ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ।
#WATCH | Delhi | A fire broke out in a garment factory at Najafgarh, Nangli Sakrawati, at 4:22 pm. A total of 25 Delhi Fire vehicles have been sent to the spot. Cooling operations are ongoing. Latest visuals from the spot. https://t.co/cD3t5IeFRM— ANI (@ANI) November 8, 2026
ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ 5:25 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 22 ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਟਰ ਟੈਂਡਰ, ਅੱਠ ਵਾਟਰ ਬਾਊਜ਼ਰ, ਦੋ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਵਾਹਨ, ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਟੈਂਡਰ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
#WATCH | Delhi | A fire broke out in a garment factory at Najafgarh, Nangli Sakrawati, at 4:22 pm. A total of 25 Delhi Fire vehicles have been sent to the spot. Cooling operations are ongoing. https://t.co/iQNMPT1Gjz— ANI (@ANI) November 8, 2026
ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ
ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।