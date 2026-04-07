ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗ ਫੜ੍ਹਿਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੰਗਾਰੇਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : April 7, 2026 at 12:19 PM IST
ਤੇਲੰਗਾਨਾ: ਸੰਗਾਰੇਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਾਰੇਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਦਾਸ਼ਿਵਪੇਟਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੰਦੀਕੰਡੀ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ ਟਾਊਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੀਆਈ) ਐਸਐਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਮ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਝਾਰਸੰਗਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੁਮਨਪੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਰੈਡੀ (35) ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕਵਿਤਾ (29) ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖਰੀਦਿਆਂ ਚਾਕੂ
ਸਿੱਧ ਰੈਡੀ ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਪਾਣੀਪੁਰੀ ਦਾ ਸਟਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚੰਦਰਗਿਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ (32) ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ। 27 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਡਚਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਿੱਧ ਰੈਡੀ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਾਡਚਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਖਾਦੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਿੱਧ ਰੈਡੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ ਗਏ।
ਜਾਡਚੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਸਿੱਧ ਰੈਡੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚਾਕੂ ਖਰੀਦਣ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਵਾਰ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਪਵਨ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਕੂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਾਰੇਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿੱਧ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਗਿਆ।
