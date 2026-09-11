ਔਰਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਫਿਲਾਹਲ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : September 11, 2026 at 2:36 PM IST
ਜੈਪੁਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਧਾਨੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੋਵਿੰਦ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਮਿਲੇ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਰਧਾਨੀ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਚਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਜੈਪੁਰ (ਪੱਛਮੀ) ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਧਾਨੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੋਵਿੰਦ ਵਾਟਿਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਧੀਆਂ 17 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ ਕੱਪੜੇ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ FSL ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ FSL ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਸੱਚਾਈ
ਡੀਸੀਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਤਲ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 85 ਸਾਲਾ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਥ ਝਾਅ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਝਾਅ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾ ਝਾਅ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਚਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਥ ਝਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।
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