ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਬਚਾਈ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਪਿਤਾ

ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਬਚਾਈ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਪਿਤਾ
ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਤਾ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
Published : November 23, 2025 at 5:13 PM IST
ਪੁਰੀ: ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ।
ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਬੱਚਾ
8 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਿੰਘਦੁਆਰ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੇਹੋਸ਼ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਾ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਜਗਨਨਾਥ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਗਨਨਾਥ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨਿਖਿਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਫਿਰ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਰੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਬੱਚਾ
ਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਟਕ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਉਸਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ।