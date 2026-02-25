ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਬੱਚੇ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਪਿਓ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੀੜੇ

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਬੱਚੇ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਪਿਓ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੀੜੇ
ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
Published : February 25, 2026 at 9:52 PM IST
ਕਰਨਾਲ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਲੈਮਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਡਾ. ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 82 ਸਾਲਾ ਡਾ. ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਡਾ. ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿ BSNL ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ : ਡਾ. ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ 82 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ: ਅਪਨਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁ ਮਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਪਾਈ। ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਏ ਸਨ।"
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ: ਅਨੂ ਮਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਅਨੂ ਮਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੀਆਂ।" ਆਓ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।
ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਸਨ: ਅਪਨਾ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸਨ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਘਰ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ: ਡਾ. ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਬਦਬੂਦਾਰ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ: ਡਾ. ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡਾ. ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਹੂਲਤ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇਗੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ
ਚੱਲੇ 'ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ' ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹੁੰਚੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ