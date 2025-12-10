ਵਾਹ ਕੀ ਆਈਡੀਆ! ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੁਆਂਇੰਟ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : December 10, 2025 at 9:41 PM IST
ਅਸਾਮ/ਲਖੀਮਪੁਰ: ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਆਮ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉੱਦਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਨਫੁੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇਕੱਠੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੋਂਗਪੁਰੀਆ ਜਰਾਧਾਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਣਬ ਭਜੋਨੀ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਹੀਰਾ ਭਜੋਨੀ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਬ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਲਾਨੀ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਨਫੁਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਨਫੁਲ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ, ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਟ੍ਰੀਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੋਟਿੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਸੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਮਾਨ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਤਰੇ, ਡਰੈਗਨ ਫਲ, ਆਲੂਬੁਖਾਰੇ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ ਫਲਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਰਕਿਡ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਰਕਿਡ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਲਟਕਦੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬੋਨਫੁਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੋਨਫੁਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਸੌ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਣਬ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਫੂਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਨਫੂਲ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਣਬ ਬੋਨਫੁਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗਪੁਰੀਆ ਜਰਾਧਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਨਫੁਲ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।