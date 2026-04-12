ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸ਼ੇਰ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸ਼ੇਰ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ...
Published : April 12, 2026 at 6:41 PM IST
ਗੁਜਰਾਤ/ਊਨਾ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਊਨਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨਵਾਬੰਦਰ ਦੇ ਪਿਲੂਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰ ਸ਼ੇਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਸਧਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਰਐਫਓ ਕੁਲਦੀਪ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਬੰਬਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਭਾਈ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ।
ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਸਾਧਰ ਐਨੀਮਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਭਰੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ।