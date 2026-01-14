ETV Bharat / bharat

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼

ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CONGRESS LEADER BEAT WOMAN OFFICER
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 14, 2026 at 9:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੇਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਪਲ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਦਲਘਾਟਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਦਲਘਾਟਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੱਪਲ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੁਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਗੌੜਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬੈਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਨਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਲੁਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ।" ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਡੀਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਨਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨਰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।"

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਨਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗੀ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ।

ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ "ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,"

TAGGED:

CONGRESS LEADER THREAT LADY OFFICER
ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ
KARNATAKA CONGRESS LEADER THREAT
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਧਮਕੀ
CONGRESS LEADER BEAT WOMAN OFFICER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.