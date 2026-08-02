ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲਾਈਵ ਹਾਰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਾਣੋ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਧੜਕਦਾ ਦਿਲ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਭੂਮਿਕਾ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : August 2, 2026 at 1:02 PM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ/ਗੁਜਰਾਤ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ-ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 20901) ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੰਗ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (RPF), ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।
🚄❤️ भारतीय रेल ने रचा इतिहास!— DRM Ahmedabad (@drmadiwr) July 31, 2026
पहली बार 20901 मुंबई सेंट्रल - गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से सूरत से अहमदाबाद तक जीवित हृदय (Live Heart) का सफलतापूर्वक परिवहन किया गया। यह हृदय यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद में सफल हृदय… pic.twitter.com/BRZ0zSbaTo
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਯੂ.ਐਨ. ਮਹਿਤਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਹੀ ਦਿਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਰਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ।
"ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਹਾ! ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਯਤਨ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਆਰਪੀਐਫ, ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਯੂ.ਐਨ. ਮਹਿਤਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਦਿਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧੜਕਣ ਮਿਲੀ। ਸਫਲ ਦਿਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ।
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