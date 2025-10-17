ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ।
Published : October 17, 2025 at 4:35 PM IST
ਰਾਜਾਮਹੇਂਦਰਵਰਮ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਮਹੇਂਦਰਵਰਮ (ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ) ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਦਬੂ ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇ. ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ (47) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ।
ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਚਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਦਬੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।