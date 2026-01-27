ETV Bharat / bharat

ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੇਨੱਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।

FIRE BROKE OUT AT CHENNAI AIRPORT
ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 27, 2026 at 8:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੇਨਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਾ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਧੂੰਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਤੰਬਰਮ ਅਤੇ ਵੇਲਾਚੇਰੀ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

TAGGED:

CHENNAI AIRPORT
EMERGENCY EVACUATION
PASSENGERS AND AIRPORT STAFF
ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅੱਗ
FIRE BROKE OUT AT CHENNAI AIRPORT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.