ਪਿਤਾ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਣੰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : November 2, 2026 at 7:03 PM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ/ਗੁਜਰਾਤ: ਸਾਨੰਦ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਵਿੰਚੀਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੌ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਖਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਧਵਿਸਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਮਾਂ
37 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੰਚੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀਬੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ
ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਬੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀਬੇਨ ਤੁਰੰਤ ਵਿੰਚੀਆ ਪਿੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋਗਨੀਮਾਤਾ ਮੰਦਰ (ਡੇਰੀ) ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ।
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀਬੇਨ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਨਰੇਸ਼, ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀਬੇਨ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ "ਭੂਵਾ" (ਦੇਵੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ "ਭੂਵਾ" ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀਬੇਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜੀਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਟਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਬੇਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ FSL (ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ) ਟੀਮ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਲ ਜਾਂਚ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀਬੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।