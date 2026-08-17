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ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਬੰਨ੍ਹੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ

ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

MYANMAR DELEGATION IN HYDERABAD
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਦੌਰਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2026 at 8:30 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਯੂ ਹਤਿਨ ਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਡੇਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਿਲਮ ਰੇਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਫਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ (Etv Bharat)

ਤੇਲਗੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਫਦ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਵੀ. ਰਾਓ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇਲਗੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਵਫ਼ਦ

ਵਫ਼ਦ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਯੂ ਹਤਿਨ ਲਿਨ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ

ਇਸ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਯੂ ਹਤਿਨ ਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।"

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ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਫ਼ਦ
MYANMAR DELEGATION IN HYDERABAD

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