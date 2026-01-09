ETV Bharat / bharat

ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ? ਗੰਗਾਸਾਗਰ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਕਈ ਟੈਂਟ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਗੰਗਾਸਾਗਰ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਟੈਂਟ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ।

GANGASAGAR FAIR 2026
ਗੰਗਾਸਾਗਰ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਸਥਾਈ ਤੰਬੂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 9, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ/ਕੋਲਕਾਤਾ): ਗੰਗਾਸਾਗਰ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਿਲਮੁਨੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਡ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੰਗਾਸਾਗਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੰਬੂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਗਲਾ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਈ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬੀਡੀਓ ਕਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਟ ਸੜ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ

ਸਾਗਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੀਡੀਓ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਈ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ।

ਗੰਗਾਸਾਗਰ ਮੇਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

TAGGED:

KAPILMUNI ASHRAM
FIRE BREAKS OUT
MULTIPLE TENTS BURNT
GANGASAGAR FAIR PREMISES FIRE
GANGASAGAR FAIR 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.