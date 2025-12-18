ਮਹਿਲਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਤਲ, ਲਾਲ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਲਾਸ਼

ਮਹਿਲਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਤਲ, ਲਾਲ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਲਾਸ਼
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : December 18, 2025 at 11:44 AM IST|
Updated : December 18, 2025 at 12:05 PM IST
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੰਦਗ੍ਰਾਮ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਔਰਾ ਚਿਮੇਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਲੈਣ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਔਰਾ ਚਿਮੇਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਲੈਟ ਹਨ। ਉਮੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਫਲੈਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਗੁਪਤਾ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ 17 ਦਸੰਬਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਾਲ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਗੁਪਤਾ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।- ਉਪਾਸਨਾ ਪਾਂਡੇ, ਏਸੀਪੀ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ
ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ
ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਏਸੀਪੀ ਉਪਾਸਨਾ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11:15 ਵਜੇ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੀਆਰਵੀ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਔਰਾ ਚਿਮੇਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਮ-105 ਔਰਾ ਸੁਮੇਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਰਾਜਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ।
