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ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੀ ਛਾਲ , ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੜ੍ਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

JAMMU AND KASHMIR
ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 9, 2026 at 7:53 PM IST

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ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜ਼ਦਾਨ ਦੱਰੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਂਡਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰੂਤੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਰੁੜਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ (Etv Bharat)

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ

ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਕੈਦ ਹੋਈ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਂਡਬ੍ਰੇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਹੈਂਡਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਘਾਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ਼ਦਾਨ ਦੱਰੇ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸਨ। 11,600 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਨ ਦੱਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਘਾਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੋਟਰੇਬਲ ਦੱਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਦਾਨ

ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਕਰਾਂ ਲਈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ਼ਦਾਨ ਦੱਰੇ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਘਾਟੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਅਤੇ ਮੋੜ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀਲੀ ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਢਲਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

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TAGGED:

CAR ROLLS INTO GORGE
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BANDIPORA DISTRICT
TOURISTS CAR ACCIDENT
JAMMU AND KASHMIR

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