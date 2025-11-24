ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਅਚਾਨਕ ਫਿਸਲ ਕੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਗਈ, ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।
Published : November 24, 2025 at 3:19 PM IST
ਉਤਰਾਖੰਡ/ਮਸੂਰੀ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। 300 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ।
ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ
ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਫਰਾ-ਦਫਰੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਪੈਲੇਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰੂਤੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ
ਸੋਲੀਟੇਅਰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਮ ਆਰੀਅਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ (UK07 TB 4592) ਅਚਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਲਟੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੇਠਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਚ ਗਿਆ।
ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚਿਆ ਡਰਾਈਵਰ
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਸੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਚੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਫਿਸਲੀ ਕਾਰ
ਮਸੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ (20 ਸਾਲ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਪੰਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਿੱਛੂ, ਥਾਣਾ ਥਾਟਿਊਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਫਿਸਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ, ਕਮਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਸੂਰੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ
ਚੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਮਸੂਰੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਲਟਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਤੰਗ ਮੋੜਾਂ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।