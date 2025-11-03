ETV Bharat / bharat

ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 290 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਦਾਨ

ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ 290 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ' ਕਰਨ ਲਈ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ 290 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ' ਕਰਨ ਲਈ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 3, 2025 at 6:26 PM IST

2 Min Read
ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ): ਕੀ ਪੈਸਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਬੂਭਾਈ ਜੀਰਾਵਾਲਾ (ਚੋੜਵਾਡੀਆ) ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਵਰਗੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਅਮਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਜੀਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 290 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ।

290 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਮਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਜੀਰਾਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 290 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਾਅਸਰ ਜੀਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਸੇਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਅਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ, ਜੋ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ 290 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੋਝ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ (7 ਏਕੜ) ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੋਝਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬੋਝ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ।

290 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ETV Bharat)

ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੇ 'ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ' ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਅਗਵਾਈ

ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਾਬੂਭਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਘਨਸ਼ਿਆਮਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੂਭਾਈ ਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਖ਼ਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹10,000 ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। 290 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ₹8,989,209 ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ

ਜਦੋਂ ਜੀਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 290 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਨੋ-ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੰਝੂ ਭਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ।

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਦਾਨ (ETV Bharat)

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਬਾਬੂਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।" ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੂਭਾਈ ਨੇ ਜੀਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 290 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

