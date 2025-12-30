ETV Bharat / bharat

ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ, 7 ਦੀ ਮੌਤ, 12 ਜ਼ਖਮੀ

ਅਲਮੋੜਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਭਿਖਿਆਸੈਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।

ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ (ETV Bharat)
ਅਲਮੋੜਾ/ਰਾਮਨਗਰ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਲਮੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਲਟ ਭਿਖਿਆਸੈਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਭੀਖਿਆਸੈਨ-ਵਿਨਾਇਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੁਆਰਹਾਟ ਤੋਂ ਰਾਮਨਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ (ETV Bharat)

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਦੁਆਰਹਾਟ ਨੋਬਾਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਸੀ ਬੱਸ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਸ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਕੁਮਾਊਂ ਮੋਟਰ ਓਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਕੇਐਮਓਯੂ) ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਯੂਕੇ 07 ਪੀਏ 4025 ਹੈ। ਬੱਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਦੁਆਰਹਾਟ ਨੋਬਾਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਬੱਸ ਦੁਆਰਹਾਟ ਨੋਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਰਾਮਨਗਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ, ਬੱਸ ਸੈਲਪਾਣੀ ਬੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਲਮੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਗਭਗ 12 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ

ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਿਖਿਆਸੈਨ ਤੋਂ ਅਲਮੋੜਾ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਭਿਖਿਆਸੈਨ-ਵਿਨਾਇਕ ਮੋਟਰਵੇਅ 'ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।" ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਲਮੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

  1. ਗੋਵਿੰਦ ਬੱਲਭ, ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਮਣੀ ਮਠਪਾਲ, ਨਿਵਾਸੀ ਜਮੋਲੀ, ਉਮਰ 80 ਸਾਲ
  2. ਪਾਰਵਤੀ ਦੇਵੀ, ਪਤਨੀ ਗੋਵਿੰਦ ਬੱਲਭ, ਨਿਵਾਸੀ ਜਮੋਲੀ, ਉਮਰ 75 ਸਾਲ
  3. ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਭੂਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਵਾਸੀ ਜਮੋਲੀ, ਉਮਰ 65 ਸਾਲ
  4. ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ, ਪਤਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਲੀ ਪਟਵਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਉਮਰ 50 ਸਾਲ
  5. ਗਣੇਸ਼, ਪੁੱਤਰ ਭੀਮ ਬਹਾਦਰ, ਉਮਰ 25 ਸਾਲ
  6. ਉਮੇਸ਼, ਪੁੱਤਰ ਅਣਪਛਾਤਾ, ਉਮਰ 25 ਸਾਲ
  7. ਬਾਕੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

  1. ਨੰਦਾ ਬੱਲਭ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਨੰਦ ਵਾਸੀ ਨੌਬੜਾ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ
  2. ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਵੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਸੀ ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਦਵਾਰਹਾਟ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ
  3. ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨੌਬੜਾ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ
  4. ਹਾਂਸੀ ਸਤੀ ਪਤਨੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਾਸੀ ਸਿੰਗੋਲੀ ਉਮਰ 36 ਸਾਲ ਹੈ
  5. ਮੋਹਿਤ ਸਤੀ, ਵਾਸੀ ਨੌਗਰ, ਉਮਰ 16 ਸਾਲ
  6. ਬੁੱਧੀਬੱਲਭ ਭਗਤ, ਵਾਸੀ ਅਮੋਲੀ, ਉਮਰ 58 ਸਾਲ
  7. ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਵਾਸੀ ਪਾਲੀ, ਉਮਰ 62 ਸਾਲ
  8. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਾਸੀ ਜਮੋਲੀ, ਉਮਰ 64 ਸਾਲ
  9. ਜਤਿੰਦਰ ਰੇਖਾੜੀ, ਵਾਸੀ ਵਿਨਾਇਕ, ਉਮਰ 37 ਸਾਲ
  10. ਨਵੀਨ ਚੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਗਾਪਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਉਮਰ 55 (ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ)
  11. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਲੀਵਾਲ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਚੰਦਰ ਪਾਲੀਵਾਲ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ
  12. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਦੱਤ ਵਾਸੀ ਚਚਰੌਟੀ ਸਿਆਲਦੇ, ਉਮਰ 43 ਸਾਲ

ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਭਿਖਿਆਸੈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਮਜ਼ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲਟ ਤਹਿਸੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਹਾਦਸਾ

ਅਲਮੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਲਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਾਲਟ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮਾਰਚੁਲਾ ਦੇ ਕੁਪੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 36 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਸ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਮੋਟਰ ਓਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ।

