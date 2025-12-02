ETV Bharat / bharat

ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਟੂਰ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਬੱਸ, 42 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ

ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕਰਾੜ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੂਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।

STUDENT BUS ACCIDENT
ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ 42 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ (Etv Bharat)
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ/ਸਤਾਰਾ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ, ਕੋਂਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੁਣੇ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਕਰਾੜ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਵਾਥਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 42 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ।

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦਾਖਲ

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾੜ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਨਿਫਾੜ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਂਕਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਂਕਣ ਤੋਂ ਸਤਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਸਿਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਣੇ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਥਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੱਸ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।

STUDENT BUS ACCIDENT
ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਬੱਸ (Etv Bharat)

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਪੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾੜ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 42 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਡ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਕਰਾਡ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਾਥਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

STUDENT BUS ACCIDENT
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬੱਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 42 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਨੂੰ ਵੇਣੂਤਾਈ ਚਵਾਨ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 32 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਫਾਡ ਦੇ ਬੀ.ਪੀ. ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬੱਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਚ ਗਈਆਂ।

STUDENT BUS ACCIDENT
ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਈ ਬੱਸ (Etv Bharat)

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

