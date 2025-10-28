ETV Bharat / bharat

ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੰਟ, ਮੱਚ ਗਏ ਭਾਂਬੜ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੈਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੋਡੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

JAIPUR BUS FIRE
ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੰਟ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 28, 2025 at 3:26 PM IST

3 Min Read
ਰਾਜਸਥਾਨ/ਜੈਪੁਰ: ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ। ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 12 ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ (ਜੈਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ) ਸਰਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਟੋਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲਗਭਗ 12 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਪੀਲੀਭੀਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਸੀਮ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਸਾਹੀਨਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਜਮਾ (40), ਸਿਤਾਰਾ (49), ਅਜ਼ਹਰ (19), ਅਲਤਾਫ (19) ਅਤੇ ਨਦੀਮ (30) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਮਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 40 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਚੰਦਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਬੈਰਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ।

ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਕੀਤਾ ਰੈਫਰ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੈਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸੰਜੀਵ ਖੇਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਸਪੀ, ਐਫਐਸਐਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਐਸਪੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡੋਗਰਾ ਡੂਡੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਮਿਲੇ।"

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਰਵਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਬੈਰਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।"

ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

