ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਪੰਛੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਖੱਡਾ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਅਸਿੱਧੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।"
Published : October 18, 2026 at 10:10 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਇੱਕ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਉਡਾਣ EK517 ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡਾਣ, EK517, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਡਾਣ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
#WATCH | दिल्ली से दुबई के लिए 16:25 बजे रवाना होने वाली एमिरेट्स की फ्लाइट EK 517, एक पक्षी के टकराने (बर्ड स्ट्राइक) के कारण देरी से चल रही है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। (वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट से है।) https://t.co/l8LZrfXwFS— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 17, 2026
ਨੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਖੱਡਾ
ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਉਡਾਣ (EK517) ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਟੱਕਰਾ ਗਿਆ। ਪੰਛੀ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ (ਨੱ) ਵਿੱਚ ਖੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਵਾਪਸੀ ਉਡਾਣ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਮੁਅੱਤਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜੇਦਾਹ, ਰਿਆਧ ਅਤੇ ਦਮਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਾਰੀਖਾਂ 9 ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਤਾਰੀਖ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜੇਦਾਹ, ਰਿਆਧ ਅਤੇ ਦਮਾਮ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,"।
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