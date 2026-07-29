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'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ', ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

PUNISHABLE OFFENSE VANDE MATARAM
ਰਾਜ ਸਭਾ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 29, 2026 at 5:53 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ

ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।

"ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਓਮਕਾਰ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਓਮਕਾਰ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 1971 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਾਂਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

24 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ" ਨੂੰ "ਜਨ ਗਣ ਮਨ" ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ "ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ" ਗਾਉਣ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

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TAGGED:

INSULT OF VANDE MATARAM
ਦੰਡਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ
ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ
VANDE MATARAM
PUNISHABLE OFFENSE VANDE MATARAM

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