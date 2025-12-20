BBA-LLB ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ

BBA-LLB ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, 20 ਸਾਲਾ ਅੰਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ।
Published : December 20, 2025 at 10:11 AM IST|
Updated : December 20, 2025 at 10:34 AM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਦਾਮਵਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਬੀਬੀਏ ਐਲਐਲਬੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ
ਬਦਾਮਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਇਆ। ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧੂਲਕੋਟ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਏਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਬੀਏ ਐਲਐਲਬੀ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀਏ/ਐਲਐਲਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਬੀਬੀਏ (ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਐਲਐਲਬੀ (ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਲਾਅ) ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਏ/ਐਲਐਲਬੀ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਸੀ ਅੰਸ਼
ਅੰਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਪਰਤਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਿਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਗੁਸਾਈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਵਿਨੋਦ ਗੁਸਾਈਂ, ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਲਾਤ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੈ । ਪਿਤਾ ਵਿਵੇਕ ਗੁਪਤਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਅੰਸ਼ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।