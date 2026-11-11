50 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਮਾਸੂਮ, ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਲੀ ਵਿਹਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Published : November 11, 2026 at 12:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੰਗਲੀ ਵਿਹਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਪਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ 4 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ 50 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲ (ਸੀਵਰ) ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ 4 ਸਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗੇਟ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
#WATCH | Delhi | A 4-year-old boy fell into an open manhole near Dass Garden Colony, Nangli Vihar, in Outer Delhi. The NDRF, Delhi Fire Services, Police, DDMA and BSF teams are engaged in the rescue operation. Latest visuals from the spot. https://t.co/f7AeAm0oHi— ANI (@ANI) November 11, 2026
ਪੀੜਤ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਟਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਢੱਕਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਸੋਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਗਜ਼ਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਗੇਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਤ 9:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ NDRF, ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ (DFS), ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, DDMA ਅਤੇ BSF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕਸ਼ਨ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NDRF ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਟੋਏ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਜਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਣਹੋਲਾ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਨਿਕੁੰਜ ਦੀ ਖੇੜਾ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਮੁਕਰਬਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਅਲੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
#WATCH | Delhi: A fire official says, "We received a call at 9:45. The Delhi Fire Service team was deployed here... A 4-year-old boy was playing here with his mother when he fell into the sewer through an open manhole... The rescue operation is underway, but we have not found him yet."— ANI (@ANI) November 10, 2026
ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ, ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੇ ਇੱਕ 8 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਇੱਕ 7 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੰਬਰ 2015 (ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਨ) ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2016 (ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ) ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।