3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਬਡਵਾਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੇਹਾ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Published : April 19, 2026 at 9:07 PM IST
ਬਡਵਾਨੀ/ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੀ ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਰਵਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਪਸੰਦ ਲਾੜੀ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਹਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੇਹਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਵਾਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ 1,300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਏ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਹਾ
ਅੰਜਦ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੇਹਾ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨੇਹਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।"
ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਲਗਭਗ 1,300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਹਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਜਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ
ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵ-ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾ ਹਨ, ਰਾਧੂ, ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼, ਛੋਟਾ ਹੈ।