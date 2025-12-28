ETV Bharat / bharat

ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੇ ਲਈ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।

Student Dies After Drinking Formalin at Private Hospital
ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਮੌਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 28, 2025 at 5:31 PM IST

ਮਿਰਿਆਲਾਗੁਡਾ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ): ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਲਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਰਿਆਲਾਗੁਡਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

Student Dies After Drinking Formalin
ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ (Etv Bharat)

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਮੁਲਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚਿੰਨਾ ਅਨੁਮੁਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੱਤਿਆਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਰਾਮਲਿੰਗੰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 19 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਗਣੇਸ਼, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਰਿਆਲਾਗੁਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੇੜਲੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਚੋਂ ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ ਨਾਮਕ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 'ਚ ਭਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘੁੱਟਾਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਸਾਇਣ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਉੱਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਟਾਊਨ ਸਰਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਗਭੂਸ਼ਣ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

