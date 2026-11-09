ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਰਾਕੇਟ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਰੇਲਾ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : November 9, 2026 at 1:21 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਰੇਲਾ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਨੇ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।
#WATCH | Delhi: On her son's death, Anjali, the mother of the deceased child, says, "My son was bursting crackers; everyone was doing so. While he was bursting anar and sky shots, one hit him from behind, striking his chest. It struck his arteries; he was still breathing, so we rushed him to the hospital. They did not treat him well; in fact, they tried to scare and threaten us. I want justice..."— ANI (@ANI) November 9, 2026
ਰਾਕੇਟ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨਰੇਲਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚਾ ਰਾਕੇਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਟ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
Delhi | A 10-year-old child died after a firecracker burst in his hand in Narela area. The child was rushed to the hospital but died during treatment: Delhi Police— ANI (@ANI) November 9, 2026
ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਏਮਜ਼ ਵਿਖੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੜਨ ਦੇ 42 ਮਾਮਲੇ
ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਰਨ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੜਨ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 42 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਮਾਮਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਸੜਨ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
VIDEO | Delhi: A 10-year-old boy dies after a hand-held 'anar' firecracker explodes in front of his house in Narela during Diwali celebrations. The explosion caused injuries to his chest, and he died on the spot, police said. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 11 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਠ ਮਰੀਜ਼ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।