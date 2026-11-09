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ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਰਾਕੇਟ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਰੇਲਾ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

FIRECRACKER INJURIES
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਰੇਲਾ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 9, 2026 at 1:21 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਰੇਲਾ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਨੇ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।

ਰਾਕੇਟ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨਰੇਲਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚਾ ਰਾਕੇਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਟ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਏਮਜ਼ ਵਿਖੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੜਨ ਦੇ 42 ਮਾਮਲੇ

ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਰਨ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੜਨ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 42 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਮਾਮਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਸੜਨ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 11 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਠ ਮਰੀਜ਼ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

TAGGED:

DELHI DIWALI ACCIDENT
FIRECRACKER INJURIES
DELHI FIREWORKS ACCIDENT
NARELA CHILD DEATH
ਨਰੇਲਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ

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