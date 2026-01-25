ETV Bharat / bharat

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ: 982 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

REPUBLIC DAY 2026
982 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ (X @airnewsalerts)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 25, 2026 at 5:46 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਅੰਕੇ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਰਮਿਦਾ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਗਵਦਾਸ ਰਾਏਕਵਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਭੱਟ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੁਦਰੀ ਥਾਟੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਚਰਨ ਹੇਮਬਰਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਧਰਮਲਾਲ ਚੁੰਨੀਲਾਲ ਪੰਡਯਾ ਹਨ।

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਲਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਦਵਾਈ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1. ਅੰਕੇ ਗੌੜਾ

2. ਆਰਮੀਡਾ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼

3. ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਰਾਏਕਵਾਰ

4. ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਢੀਂਡਾ

5. ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਭੱਟ

6. ਬੁੱਧਵਾਰ ਟਾਟੀ

7. ਚਰਨ ਹੇਮਬ੍ਰਮ

8. ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵ

9. ਧਰਮਲਾਲ ਚੁੰਨੀਲਾਲ ਪੰਡਯਾ

10. ਗਫ਼ਰੂਦੀਨ ਮੇਵਾਤੀ ਜੋਗੀ

11. ਹੈਲੀ ਯੁੱਧ

12. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

13. ਕੇ. ਪਜ਼ਾਨੀਵੇਲ

14. ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਪੰਤ

15. ਖੇਮ ਰਾਜ ਸੁੰਦਰੀਅਲ

16. ਕੋਲੱਕਕਾਇਲ ਦੇਵਕੀ ਅੰਮਾ

17. ਕੁਮਾਰਸਾਮੀ ਥੰਗਾਰਾਜ

18. ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ

19. ਮੀਰ ਹਾਜੀਭਾਈ ਕਾਸਮਭਾਈ

20. ਮੋਹਨ ਨਗਰ

21. ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਵਰਮਾ

22. ਨੀਲੇਸ਼ ਵਿਨੋਦਚੰਦਰ ਮੰਡਲੇਵਾਲਾ

23. ਨੂਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ

24. ਓਥੁਵਰ ਤਿਰੂਥਾਨੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ

25. ਪਦਮਾ ਗੁਰਮੇਤ

26. ਪੋਖਿਲਾ ਲੇਖਥੇਪੀ

27. ਪੁੰਨਿਆਮੂਰਤੀ ਨਾਤੇਸਨ

28. ਆਰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ

29. ਰਘੁਪਤ ਸਿੰਘ

30. ਰਘੁਵੀਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਖੇੜਕਰ

31. ਰਾਜਸਥਾਨਪਤੀ ਕਲਿਅੱਪਾ ਗੌਂਡਰ

32. ਰਾਮਾ ਰੈਡੀ ਮਾਮੀਦੀ

33. ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੋਡਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਗੋਡਬੋਲੇ

34. ਐਸ.ਜੀ. ਸੁਸ਼ੀਲਾਮਾ

35. ਸੰਗਯੁਸਾਂਗ ਐਸ ਪੋਂਗੇਨੇਰ

36. ਸ਼ਫੀ ਸ਼ੌਕ

37. ਸ਼੍ਰੀਰੰਗ ਦਿਓਬਾ ਲਾਡ

38. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ

39. ਸੀਮਾਂਚਲ ਪੈਟ੍ਰੋ

40. ਸੁਰੇਸ਼ ਹਨਾਗਵਾੜੀ

41. ਤਾਗਾ ਰਾਮ ਭੀਲ

42. ਟੇਚੀ ਗੁਬਿਨ

43. ਤਿਰੂਵਰੁਰ ਬਖਥਾਵਤਸਲਮ

44. ਵਰਲਡ ਬ੍ਰਦਰਜ਼

45. ਯੁਮਨਮ ਜਾਤਰਾ ਸਿੰਘ

ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

