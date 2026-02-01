ਨਵੀਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਈ 95000 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਈ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ "ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ₹95,692.31 ਕਰੋੜ (₹95,692.31 ਕਰੋੜ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ₹30,000 ਕਰੋੜ (₹30,000 ਕਰੋੜ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। "ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ" (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ), 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹1,94,368.81 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹1,86,995.61 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹2,654.33 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ₹2,651 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਖਰਚ ₹1,757.4 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2026-27 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY) ਲਈ ਵੰਡ ₹19,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ₹11,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 2026-27 ਲਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹19,200 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਰਕਮ ₹19,005 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ₹16,000 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (PMAY-G) ਲਈ ₹54,916.70 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹54,832.00 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ₹32,500.01 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ (RE) ਅਸਲ ਖਰਚ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ।